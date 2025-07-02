В челябинском парке имени Юрия Гагарина демонтируют пункт проката коньков

В центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске начали демонтаж пункта проката коньков, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Пункт проката на центральной аллее разбирают с 1 июля. Завершить работы планируется к 20 июля. В пресс-службе учреждения напоминают, что на территории парка проложили временные дорожки для удобного передвижения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре прошлого года парк Гагарина объявил аукцион на установку сезонного ледового катка площадью 2,8 тыс. кв. м за 57,8 млн руб. Конкурс выиграло ООО «Формула льда», оценив работы в 57,7 млн руб.

Виталина Ярховска