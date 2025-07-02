В Южноуральске с хозяйки корги, укусившего ребенка, взыскали 55 тыс. рублей

Южноуральский городской суд взыскал с хозяйки корги в пользу укушенного собакой ребенка компенсацию морального вреда в сумме 55 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверку по обращению законного представителя пятилетнего мальчика провела прокуратура Южноуральска. Выяснилось, что в январе этого года в поселке Рощино ребенок играл на детской площадке. После того, как мальчик скатился с горки, к нему подбежала находившаяся без поводка корги и укусила за лицо. Хозяйка собаки была рядом, но ничего не сделала. Ребенку пришлось проходить лечение, в том числе делать уколы. Надзорное ведомство подало иск к хозяйке о взыскании компенсации. Суд удовлетворил требования.

Виталина Ярховска