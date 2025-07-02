Ночью над Крымом сбили один беспилотник

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), в том числе один над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По два БПЛА ликвидировали над территориями Курской и Ростовской областей.

Ночью 1 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, а также Черным и Азовским морями. Больше всего дронов зафиксировали над Республикой Крым — 17 единиц.

Наталья Решетняк