Ночью над Крымом сбили один беспилотник
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), в том числе один над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По два БПЛА ликвидировали над территориями Курской и Ростовской областей.
Ночью 1 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, а также Черным и Азовским морями. Больше всего дронов зафиксировали над Республикой Крым — 17 единиц.