«Некачественная фотофиксация — главный риск отказа или снижения выплаты»

С 5 июля максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции при разногласиях между участниками аварии вырастет со 100 до 200 тыс. руб. Это касается случаев, когда есть фотофиксация повреждений. Директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков пояснил «Ъ-Кубань», в чем заключаются плюсы этого нововведения, и рассказал о рисках отказа в страховых выплатах для автовладельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Казаков

Фото: предоставлено автором Александр Казаков

Фото: предоставлено автором

«Увеличение максимальной суммы возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции — ожидаемый шаг, который продиктован несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, это дальнейшая популяризация Европротокола, с помощью которого максимально упрощается процедура оформления мелких ДТП и тем самым снижается нагрузка на ГИБДД. Даже при наличии разногласий у автовладельцев нет необходимости в длительном ожидании инспекторов, не нужно оставлять автомобили на проезжей части и там самым создавать пробки на дорогах. Во-вторых, это развитие технологий фиксации. Повсеместное использование смартфонов с качественными камерами и утверждение стандартов фотофиксации через официальные приложения повысили надежность и достоверность самостоятельного оформления ДТП, снизив риски мошенничества и ошибок.

Увеличение суммы возмещения до 200 тыс. рублей, по моему мнению, это значительный шаг вперед. Согласитесь, что для подавляющего числа инцидентов — таких, как небольшие удары при парковке, касательные столкновения, повреждения бамперов, фар, крыльев, дверей без серьезной деформации кузова, такой суммы для ремонта будет вполне достаточно. Проблемы могут остаться для автомобилей премиум-сегмента и при сложных повреждениях транспорта.

Для Краснодарского края эта инициатива актуальна еще и потому, что наш регион относится к курортной зоне. Летом прибрежные города испытывают колоссальный наплыв автотуристов, что неизбежно ведет к росту числа мелких ДТП.

Хотел бы обратить внимание автовладельцев на необходимость корректного оформления ДТП через приложение, так как ключ к успешному получению выплаты по такому Европротоколу с разногласиями — безукоризненное соблюдение правил фотофиксации через официальное приложение. Снимки должны четко показывать общий план ДТП с привязкой к местности и дорожной инфраструктуре; положение транспортных средств относительно друг друга и дорожной разметки/знаков; государственные номера обоих автомобилей; все полученные повреждения крупным планом с разных ракурсов; следы торможения, осколки. Некачественная фотофиксация — главный риск отказа или снижения выплаты».