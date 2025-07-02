Суд в США обязал Google выплатить $314 млн за незаконный сбор данных пользователей

Калифорнийский суд присяжных обязал Google выплатить $314 млн в связи с обвинениями в незаконном сборе данных пользователей Android без их ведома. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters

Пользователи заявили, что подразделение Alphabet Inc. настраивало смартфоны на Android для отправки данных на серверы Google даже без подключения к Wi-Fi, тем самым используя сотовые данные, оплаченные клиентами. Согласно иску, компания применяла эти данные для продвижения своих интересов, включая создание более точной рекламы и улучшение картографических сервисов.

Это дело является одним из нескольких недавних судебных исков против политики конфиденциальности данных Google.

Представитель Google заявил, что компания не согласна с вердиктом и намерена подать апелляцию. По его словам, пользователи Android дают согласие на передачу данных, подписывая соглашения об условиях использования и параметров настройки устройства.

В 2019 году в Высший суд Санта-Клары был подан коллективный иск от имени жителей Калифорнии. Параллельное федеральное дело, касающееся пользователей Android по всей стране, ожидает рассмотрения, суд назначен на начало 2026 года.