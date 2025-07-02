Клишас: диаспоры не могут диктовать России свои правила

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с жестким заявлением в связи с эскалацией конфликта с Азербайджаном. В своем Telegram-канале он подчеркнул: «Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила».

Сенатор добавил, что «все будут жить по российским законам», предупредив: «кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН».

Заявление прозвучало на фоне острого кризиса в отношениях. 27 июня в Екатеринбурге прошло массовое задержание уроженцев Азербайджана. Двое из них скончались. Баку расценил действия силовиков как преследование соотечественников, ответив сворачиванием культурных проектов и межпарламентских контактов. Одновременно в Азербайджане прошли задержания российских журналистов и граждан, которых обвинили в связях с ОПГ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников».