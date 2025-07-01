Мерц: переговоры со Словакией по санкциям против РФ находятся в решающей стадии

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что переговоры с правительством Словакии о 18-м пакете санкций против России находятся в решающей фазе обсуждений. Об этом господин Мерц рассказал в эфире телеканала ARD.

«Мы пытаемся решить проблему. Я участвую в этих попытках. Сейчас на рабочем уровне идет поиск компромисса, он будет найден, и тогда в силу вступит 18-й пакет санкций»,— сказал он. По его словам 18-й пакет станет «самым жестким» за 3,5 года.

Ранее Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций на саммите в Брюсселе 26 июня. Как сообщало издание Index, принятие заблокировала Словакия в лице премьер-министра Роберта Фицо, наложив вето.

Прошлый, 17-й пакет санкций против России был утвержден 20 мая. Под ограничения попали 189 судов, 75 физических и юридических лиц. В их числе «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК, золотодобывающая компания «Атлас Майнинг», Главный радиочастотный центр.