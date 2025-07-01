Грузовой корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от Международной космической станции (МКС). На станцию он прибыл 23 ноября 2024 года.

Как уточнила пресс-служба «Роскосмоса», грузовой корабль отстыковался от модуля «Поиск» в 21:43 мск. Двигатели на торможение должны начать работу в 00:52 мск. После этого «Прогресс МС-29» войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Оставшиеся элементы кораблся упадут в несудоходном районе Тихого океана.

3 июля с Байконура запустят ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-31». Корабль доставит к МКС топливо, питание для космонавтов и различное оборудование. Стыковка ожидается 6 июля.