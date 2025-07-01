Суд в Баку арестовал четверых россиян, подозреваемых в перевозке наркотиков из Ирана. Заседание о назначении меры пресечения еще четверым гражданам России продолжается.

Как передает азербайджанское агентство Trend, Сабаильский районный суд Баку отправил подозреваемых под стражу на четыре месяца. Помимо транзита наркотиков их также подозревают в кибермошенничестве. На фотографиях, которые публикует Minval из зала суда, у задержанных видны следы побоев.

Ранее азербайджанское Report сообщило, что правоохранители обезвредили две организованные преступные группировки. На видеозаписи, которую опубликовало агентство, видно как минимум десять задержанных.