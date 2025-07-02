Продавцы на маркетплейсах попросили ФАС защитить их от «патентных троллей»
Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась в ФАС с просьбой законодательно закрепить понятие «патентного троллинга» и разработать механизм защиты продавцов.
«Патентные тролли» массово регистрируют товарные знаки на популярные товары без правообладателей, а затем требуют с продавцов выплат от 50 тыс. до нескольких миллионов рублей. При отказе маркетплейсы блокируют карточки товаров, что приводит к убыткам.
По словам экспертов, проблема усугубляется политикой площадок, которые обязаны реагировать на жалобы правообладателей. В Wildberries заявили, что проверяют спорные случаи.
АПЭТ предлагает разрешить селлерам оспаривать претензии без остановки продаж и аннулировать незаконно полученные патенты. Однако некоторые эксперты считают, что бизнес должен активнее регистрировать собственные права.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Похоже на бренд».