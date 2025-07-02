Похоже на бренд

Продавцы на маркетплейсах через профильную ассоциацию пытаются убедить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) вмешаться в их конфликт с «патентными троллями». Недобросовестные участники рынка добиваются выплат от предпринимателей, массово регистрируя на себя товарные знаки и патенты на популярные, но не имеющие в РФ правообладателя товары. Отказ от сделок может приводить к блокировке продаж и прямым финансовым потерям продавцов. Например, их могут обязать вывозить остатки со складов маркетплейсов за свой счет после того, как продажи остановлены по требованию «патентного тролля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ; представляет в том числе интересы продавцов на маркетплейсах) обратилась в ФАС с просьбой инициировать обсуждение «патентного троллинга», закрепив это понятие, следует из письма организации. В ФАС подтвердили его получение, уточнив, что обращение рассматривается.

В рамках «патентного троллинга» недобросовестные предприниматели, по словам президента АПЭТ Алексея Москаленко, регистрируют на себя товарные знаки и патенты на популярные товары, не имеющие в России правообладателя.

Речь идет как о российских, так и о зарубежных позициях. Регистрация знака или патента дает основания для претензий к селлерам: с них могут требовать от 50 тыс. до нескольких миллионов рублей за передачу прав, говорит эксперт.

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина поясняет, что зарегистрировать товарный знак в России может любое физическое или юридическое лицо. Главные условия — отсутствие сходства с уже зарегистрированными брендами, запрещенных символов и проч. Патенты, по словам эксперта, также необязательно получают авторы моделей: «в рамках экспертизы авторство не проверяется». Права, по ее словам, можно оспорить, но только в судебном порядке. Лимитов по количеству заявок нет, замечает партнер юридической компании Semenov & Pevzner Екатерина Калиничева. «Патентные тролли», по словам руководителя дирекции Vegas Lex Кирилла Никитина, пользуются именно возможностью массовой регистрации. Их амбиции сейчас ограничивает только стоимость процедуры: 50–75 тыс. руб. за объект.

В качестве примеров недобросовестных действий Алексей Москаленко рассказывает о «троллях», зарегистрировавших бренд «Пиши-стирай» и предъявивших претензии к производителям раскрасок, патенты на популярные выпрямители для волос и наколенники.

Екатерина Калиничева называет «патентный троллинг» массовым: от некоторых пиратов в суды поступают тысячи исков. Проблема, по ее словам, касается не только маркетплейсов. Речь может идти, например, о регистрации названий торговых центров или любых товаров. Но сейчас число случаев «патентного троллинга», по словам господина Никитина увеличивается пропорционально именно развитию рынка электронной коммерции.

Рычаги давления у «троллей» появляются за счет политики маркетплейсов, блокирующих карточки товаров на основе обращений правообладателей, отмечают в АПЭТ. Продажи останавливаются, и продавцов могут обязать вывозить остатки со складов маркетплейсов за свой счет. Господин Москаленко рассказывает о продавце, который не смог вовремя ответить на претензии и столкнулся с необходимостью заплатить за вывоз 6 тыс. единиц одежды 1,06 млн руб. «Патентный тролль», в свою очередь, предлагал урегулировать конфликт дешевле.

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Кирилл Никитин объясняет, что маркетплейс, не отреагировав на уведомление о возможном нарушении исключительных прав, рискует быть привлеченным к финансовой ответственности. В Wildberries “Ъ” пояснили, что знают о проблеме «патентного троллинга» из обращений продавцов. Если бренд широко распространен на иностранных площадках и по открытым данным имеет регистрацию на территории третьей страны, юристы проводят дополнительную проверку документов заявителя и продавца, пояснили в компании. По результатам в блокировке карточек может быть отказано. В «Яндекс Маркете» “Ъ” оперативно не ответили. В Ozon от комментариев отказались.

АПЭТ в своем обращении просит предусмотреть для селлеров возможность обжаловать действия «троллей» в ФАС без остановки продаж. Для борьбы с явлением в организации предлагают внести изменения в законы о защите конкуренции и предусмотреть возможность аннулировать права на товарные знаки и патенты, полученные с установленными нарушениями.

Госпожа Калиничева считает эффективным инструментом борьбы с «патентным троллингом» закрепление этого понятия. Но важно, чтобы под определение не попали добросовестные участники рынка, замечает она. Отделить одних от других, по словам госпожи Акиншиной, не всегда просто. Жесткие меры регулирования эксперт считает избыточными.

Патентный поверенный Сергей Зуйков в принципе называет надуманными масштабы проблемы «патентного троллинга». Глобально она, по мнению эксперта, базируется на том, что многие компании хотят вести бизнес, не занимаясь регистрацией собственных прав: «Самый простой способ противостоять такому пиратству — иметь свой патент или товарный знак». Отказываясь от этой практики, предприниматели, по его словам, сознательно принимают на себя риски. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров сомневается, что «патентные тролли» формируют основной объем жалоб на нарушение исключительных прав: чаще с ними обращаются добросовестные предприниматели.

Александра Мерцалова