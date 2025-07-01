ООН надеется на дипломатическое решение споров между Россией и Азербайджаном

ООН осведомлена о «растущей напряженности» между Россией и Азербайджаном, сообщил представитель главы международной организации Стефан Дюжарик. Он также выразил надежду, что Москва и Баку решат споры дипломатическим путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

«Мы в курсе растущей напряженности между Азербайджаном и Российской Федерацией, сопровождающейся инцидентами в обеих странах. Мы надеемся, что все удастся уладить через дипломатические каналы и что будет обеспечена свобода журналистской деятельности»,— сказал Стефан Дюжаррик на пресс-конференции (запись опубликована на сайте ООН).

27 июня в Екатеринбурге силовики провели рейды, где проживают азербайджанцы. Погибли два человека, еще несколько пострадали. Издание Е1 писало о 50 задержанных. МИД Азербайджана выразил протест. 30 июня в Баку прошли обыски в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан». Задержаны семь человек, двоих отправили под арест.