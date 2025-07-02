Производители промышленных роботов получат субсидии до 2,5 млрд рублей

Минпромторг расширяет меры поддержки для производителей и заказчиков промышленных роботов. В 2026 году они смогут получить субсидии на НИОКР до 2,5 млрд руб., а также компенсацию затрат по займам Фонда развития промышленности (ФРП). «Ъ» ознакомился с документом.

Субсидии предусмотрены:

производителям роботов (до 70% затрат на три года);

разработчикам в сфере электронного машиностроения (до 90%, 500 млн руб. в год);

заказчикам НИОКР (до 2 млрд руб. на пять лет).

ФРП предлагает займы от 20 млн до 1 млрд руб. под 5% годовых (ставка может снижаться до 1%). Однако компании должны обеспечить рост продаж в 2–5 раз от суммы финансирования, что сложно на медленно растущем рынке.

Ранее «Ъ» писал, что финансирование программы сократят на 1,7 млрд руб., а требования по локализации временно снизят. Сейчас им соответствует только одна компания при среднем уровне локализации 60–70%.

Подробнее — в материале «Ъ».