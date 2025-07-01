Курянин погиб из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль

В поселке Глушково Курской области в результате нападения дрона ВСУ на автомобиль погиб 59-летний водитель. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что обстановка в приграничных районах остается опасной. На прошлой неделе добровольцы отряда «Барс-Курск» вывезли из Глушковского района Курской области тело 77-летнего мужчины. Он погиб 16 июня при ударе БПЛА по частному дому.

Анна Швечикова