Мирный житель погиб при атаке дрона в курской деревне

Сегодня добровольцы отряда «Барс-Курск» эвакуировали из деревни 2-я Мужица Глушковского района Курской области тело 77-летнего мужчины. Он погиб 16 июня при ударе БПЛА по частному дому. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Также сегодня добровольцы эвакуировали из той же деревни 69-летнюю женщину. Ее планируют отправить в пункт временного размещения в регионе.

Накануне господин Хинштейн сообщил об атаке беспилотников на Льгов. В результате никто не пострадал, однако разрушения получили окно частного дома, автомобиль, шесть гаражей и нежилое помещение.

Алина Морозова