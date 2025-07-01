Главе Угличского округа внесено представление из-за затопленных территорий

Угличский межрайонный прокурор Андрей Булгаков внес главе округа Илье Филипцову представление об устранении нарушений, которые привели к подтоплению территорий. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что часть населенных пунктов Угличского округа, в их числе село Улейма, деревня Овинищи Подгорные и село Заозерье, 1 июля оказались подтоплены из-за обильных дождей. Совместно с главой прокурор объехал округ и выяснил, что в деревне Овинищи Подгорные расположена плотина, принадлежащая администрации округа.

«Несвоевременное принятие мер к содержанию и расчистке плотины привело к ее заиливанию и засорению, что стало причиной неэффективной работы гидротехнического сооружения в условиях обильных осадков»,— сообщили в прокуратуре. Это и стало причиной для внесения представления главе округа.

Алла Чижова