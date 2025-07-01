В Угличском округе затопило села и деревни

В Ярославской области в результате сильных дождей произошло подтопление территорий ряда сел и деревень Угличского округа. Об этом сообщил глава округа Илья Филипцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Филипцов, Вконтакте Фото: Илья Филипцов, Вконтакте

Господин Филипцов рассказал, что в селе Улейма и деревне Овинищи Подгорные ситуация некритичная, в селе Заозерье подтоплены два дома. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в областном ГУ МЧС, всего в Заозерье подтоплено 15 приусадебных участков из-за подъема уровня воды в реке Устье - 51 мм за 12 часов.

«В ходе встречи с хозяевами представители администрации и ГОиЧС выяснили, что необходимые продукты и медикаменты есть в доступе. На некоторых участках пока сохраняется вода. После спада воды необходимо провести анализ работы имеющейся дамбы. В случае ухудшения обстановки готовы принять экстренные меры»,— написал господин Филипцов и добавил, что мониторинг по всему округу продолжается.

Алла Чижова