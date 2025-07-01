Ростовская область вошла в топ-10 регионов России по самозапретам на кредит
Ростовская область оказалась на девятом месте среди регионов России с наибольшим числом граждан, ограничивших себе доступ к кредитам. С начала года самозапретами воспользовались 375 тыс. жителей Дона. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). По данным аналитиков, лишь 16 тыс. человек обратились за снятием этого ограничения.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В тройку регионов по количеству самозапретов вошли Москва — 1,23 млн заявлений, Московская область — 853 тыс. и Санкт-Петербург — 585 тыс.
В целом по России за пять месяцев 2025 года установлено 12,7 млн запретов и произведено 595 тыс. снятий ограничения (около 4,7% от общего числа).
Эксперты связывают эту ситуацию со страхом оказаться в долговой яме. Поскольку многие заемщики, уже имеющие кредиты, блокируют новые, чтобы не усугублять финансовую нагрузку. Также в списке причин отмечаются высокие процентные ставки и защита от мошенников.