«Камелия» ушла на аукцион

Банк ВТБ намерен продать гостиницу «Камелия» в Сочи как непрофильный актив. Реализацией объекта будет заниматься компания «Галс-Девелопмент», начальная цена лота составляет 10 млрд руб. Эксперты считают, что круг компаний, которые могут приобрести такой актив, достаточно узкий в виду высокой стоимости и сложности дальнейшего управления.

Фото: swiss-resort.com

Гостиница «Камелия» в Сочи будет выставлена на торги с начальной ценой 10 млрд руб. Об этом сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Всего банк планирует продать активы на несколько десятков миллиардов рублей. В список для продажи включено залоговое имущество БМ-банка, торговые центры и гостиницы в разных регионах.

«Обещанная программа освобождения нас от непрофиля начнется со знакового пятизвездочного объекта на берегу Черного моря. И мы с начальной цены объекта в 10 млрд руб. до 1 августа будем собирать заявки на этот актив, который стоит в плане реализации в составе других гостиничных активов»,— сообщил Дмитрий Пьянов.

Реализацией объекта будет заниматься компания «Галс-Девелопмент». Торги в форме аукциона на повышение пройдут 8 августа 2025 года на площадке «Росэлторг».

Пятизвездочный отель «Swissotel Resort Сочи Камелия» ввели в эксплуатацию в 2014 году, он расположен на берегу Черного моря на Курортном проспекте. Общая площадь объекта составляла 6,5 га, здание гостиницы рассчитано на 203 номера и 73 элитных апартамента. Реализацией проекта занималась компания «Галс-Девелопмент». «Камелия» — это бывший санаторий «Наука», построенный в 1935 году по проекту архитектора Анатолия Самойлова. Позже отель вошел в состав советской туристической компании «Интурист».

О том, что ВТБ планирует продать пятизвездочную гостиницу «Swissotel Resort Сочи Камелия» в Сочи, стало известно весной этого года. Тогда в структуре ВТБ пояснили, что решение связано с внутренней программой по продаже иммобилизованных активов банка. Также на продажу планировалось выставить торговые центры в Лазаревском районе Сочи.

По словам председателя Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, продажа «Камелии» вписывается в устойчивую тенденцию избавления непрофильных активов. «Это становится довольно стандартной историей. В последние два-три года ряд организаций, которым принадлежат активы, не имеющие высокого дохода, но отнимающие при этом много времени, начали от них избавляться. По моему мнению, это объект может быть интересен любому крупному бизнесмену. Пятизвездочный отель — это визитная карточка инвестора»,— считает эксперт. Дмитрий Богданов также добавил, что на его взгляд, цена в 10 млрд руб. вполне обоснованна.

Партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков считает, что компании «Галс-Девелопмент» удалось превратить объект в действительно качественный и успешный гостиничный продукт с хорошей экономикой. «Это значительно повышает привлекательность актива для будущего владельца. В свои руки он получит уникальную недвижимость и современный номерной фонд в исторической оболочке, которая особенно ценится в премиум-сегменте»,— говорит эксперт. По его словам, отель, возможно, будет интересен как трофейный актив в портфеле крупного владельца отелей. В любом случае круг компаний, которые могут приобрести здание достаточно узкий в виду высокой стоимости и сложности дальнейшего управления»,— считает Александр Стариков.

Эксперт по премиальной недвижимости в Сочи Юлия Феклистова считает, что участие в торгах гостиничного комплекса «Камелия» — безусловно, важное событие для рынка премиальной недвижимости в Сочи. «В условиях растущего интереса к курортной недвижимости со стороны частных и институциональных инвесторов подобные активы становятся редкими и ценными точками входа на рынок»,— отмечает Юлия Феклистова. По ее словам, потенциал у «Камелии» огромный — при правильном управлении и модернизации проект способен стать одной из самых сильных инвестиционных позиций на юге России. Также эксперт отмечает, что для города такая сделка — это также сигнал, что интерес к элитной недвижимости и туристической инфраструктуре Сочи продолжает расти, и рынок переходит на новый уровень зрелости.

В целом эксперты предрекают три варианта развития событий после продажи «Камелии»: она останется отелем, из нее сделают апартаменты, и тогда рынок недвижимости пополнится очередным элитным предложением, либо отель перепрофилируют и город потеряет уникальный исторический объект.

Елена Турбина