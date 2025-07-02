Проблемы российского образования по версии Минпросвещения

- разрыв в финансировании системы образования между регионами;
- значительный объем зданий, нуждающихся в капитальном ремонте;
- отставание роста динамики финансирования сферы от масштаба задач;
- дефицит педагогов по отдельным предметам;
- неудовлетворенность учителей уровнем зарплат;
- излишняя бюрократическая нагрузка;
- рост возрастного и ценностного разрыва между учителями и учениками;
- рост учебной нагрузки на детей;
- сдержанность в выборе естественно-научного профиля обучения;
- медленная адаптация системы профобучения к запросам рынка труда;
- объективность оценивания результатов обучения;
- снижение международной академической мобильности;
- необходимость выравнивания качества образования в исторических регионах;
- поддержка участников СВО и их семей.
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