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Коммерсантъ FM
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Проблемы российского образования по версии Минпросвещения

  • разрыв в финансировании системы образования между регионами;
  • значительный объем зданий, нуждающихся в капитальном ремонте;
  • отставание роста динамики финансирования сферы от масштаба задач;
  • дефицит педагогов по отдельным предметам;
  • неудовлетворенность учителей уровнем зарплат;
  • излишняя бюрократическая нагрузка;
  • рост возрастного и ценностного разрыва между учителями и учениками;
  • рост учебной нагрузки на детей;
  • сдержанность в выборе естественно-научного профиля обучения;
  • медленная адаптация системы профобучения к запросам рынка труда;
  • объективность оценивания результатов обучения;
  • снижение международной академической мобильности;
  • необходимость выравнивания качества образования в исторических регионах;
  • поддержка участников СВО и их семей.

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