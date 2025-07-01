США пристально следят за обстановкой в Сумской области

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о продвижении российских войск в Сумской области. Он сказал, что Вашингтон пристально следит за обстановкой в регионе.

«Посмотрим, что произойдет дальше, я пристально за этим слежу»,— сказал Дональд Трамп (цитата по Reuters).

28 июня власти Украины сообщили, что из приграничных районов Сумской области эвакуировали около 58 тыс. человек. По словам президента России Владимира Путина, российская армия создает в регионе зону безопасности. Задачи получить контроль над Сумами нет, добавлял он. Минобороны России заявляло о получении контроля над несколькими населенными пунктами в регионе.