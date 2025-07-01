Жителя Ленобласти будут судить за насилие в отношении сотрудника полиции

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Ленинградской области. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщили в городской прокуратуре, по версии следствия, 25 марта указанный гражданин заперся в салоне автомобиля Volkswagen Polo, перекрыл проезд в районе д. 31, корп. 2 по ул. Ворошилова и вступил в конфликт с другими участниками дорожного движения, в связи с чем была вызвана полиция.

Прибывшим на место сотрудникам органов правопоряда водитель не смог объяснить причины своего поведения и через приоткрытое окно машины стал недовольно выражаться в их адрес. Когда один из правоохранителей попытался просунуть руку в салон, чтобы открыть дверь машины изнутри, обвиняемый схватил его за рукав форменного обмундирования и поднял стекло, причинив тем самым физическую боль и оставив кровоподтеки, отметили в надзорном ведомстве.

В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Невский районный суд, уточняется в сообщении.

Прежде «Ъ-СПб» писал о том, как подросток без водительских прав пытался уйти от полицейской погони в в деревне Большая Ижора в Ленобласти.

Андрей Цедрик