Лукашенко анонсировал размещение «Орешника» в Белоруссии до конца года

Ракетный комплекс «Орешник» российского производства будет размещен в Белоруссии к концу года. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы с (президентом России Владимиром. — "Ъ") Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции "Орешника" будут в Беларуси,— цитирует господина Лукашенко близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого". — К концу года это оружие будет размещено в Беларуси».

Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» на территории республики 6 декабря 2024 года. Сроком возможного выполнения этой просьбы президент РФ предварительно называл вторую половину 2025 года. В конце мая госсекретарь белорусского Совбеза генерал-лейтенант Александр Вольфович сообщил, что места для размещения ракетных комплексов с баллистическими ракетами средней дальности «Орешник» в Белоруссии уже определены. Он отмечал, что применение комплексов возможно лишь в случае развязывания агрессии против России и Белоруссии, если «глава государства примет такое решение».

«Орешник» впервые был применен в боевых условиях 21 ноября 2024 года, когда ракета, стартовавшая с полигона Капустин Яр, ударила по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепр. А уже на следующий день Владимир Путин принял решение о принятии комплекса на вооружение в ракетные войска стратегического назначения.

Анастасия Домбицкая