Смольный: победитель конкурса на автобусный парк в «Каменке» получит 175 млн рублей

ГУП «Пассажиравторанс» и комитет по транспорту Петербурга выплатят победителю конкурса на строительство автобусного парка в «Каменке» 175 млн рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Согласно предоставленым данным, Смольный определился с подрядчиком 30 июня. Он получит указанную сумму на проектировку автопарка. Изначально по контракту победитель должен был получить 176,06 млн рублей, однако цифры чуть изменились.

Название организации, которая подготовит проект, не уточняется. Автобусный парк площадью 119,1 тыс. кв. м. будет располагаться в пределах КАД, Горского шоссе и трех проектируемых улиц в Выборгском районе Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СПб ГУП «Пассажиравтотранс» ищет поставщика 120 двухсекционных автобусов. На их закупку потратят 3,7 млрд рублей.

Андрей Маркелов