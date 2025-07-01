Теннисистки Блинкова и Кудерметова проиграли в первом круге Wimbledon

Российские теннисистки Анна Блинкова и Полина Кудерметова не сумели пробиться во второй круг Wimbledon — турнира Большого шлема, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Призовой фонд соревнований составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

78-я ракетка мира Анна Блинкова уступила 77-й — гречанке Марии Саккари. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. В следующем круге Саккари сыграет против победительницы встречи между армянкой Элиной Аванесян и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Полина Кудерметова, занимающая 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, уступила четвертой ракетке мира польке Иге Швентек со счетом 7:5, 6:1. Следующей соперницей польской теннисистки станет американка Кэти Макналли.

Финал Wimbledon в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. Действующей победительницей турнира является чешка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова