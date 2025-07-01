В Дагестане в ДТП пострадали четверо детей и шестеро взрослых

При столкновении Hyundai Tucson и минивэна Hyundai в Дагестане пострадали десять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла на автодороге республиканского значения Мамраш — Ташкапур вблизи Араканского моста в Левашинском районе. Как отмечают в ведомстве, в ДТП погибших нет. Пострадавших же с различными травмами госпитализировали в больницы сел Хаджалмахи и Леваши.

В сообщении отмечается, что в минивэне было восемь человек, в том числе трое взрослых и четверо детей, которые приехали в Дагестан из Казани, а в Hyundai Tucson находились два человека.

Наталья Белоштейн