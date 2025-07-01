Дело о мошенничестве экс-сотрудников «НПК "Пеленгатор"» направили в суд

СКР направил для рассмотрения в Санкт-Петербургский городской суд уголовное дело о мошенничестве бывших сотрудников АО «Научно-производсвенный комплекс (НПК) "Пеленгатор"». На скамье подсудимых окажутся бывший гендиректор компании Валерий Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов. Следствие против третьего фигуранта — Валентина Голубенко — продолжается, он объявлен в международный розыск.

Следствие установило, что в 2015-2017 годах обвиняемые внесли ложные сведения о стоимости разработки технических устройств. Работы проводились в рамках госзаказа. Мошенники похитили более 100 млн руб. и поделили деньги между собой.

Фигуранты они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. У них арестовали имущество на общую сумму свыше 5 млн руб. Также суд обязал фигурантов выплатить ущерб государству на более чем 2 млн руб. Оба злоумышленника признали вину.

Валерия Дрогалина и Алексадра Богданова арестовали в октябре 2024-го года. В конце мая 2025-го СКР сообщил о завершении расследования уголовного дела.

Никита Черненко