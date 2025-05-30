Завершено расследование дела о мошенничестве экс-сотрудников «Пеленгатора»

Следственный комитет России закончил расследовать уголовное дело в отношении бывших сотрудников компании «Научно-производственный комплекс (НПК) "Пеленгатор"». Речь идет об экс-гендиректоре НПК Валерии Дрогалине и его подчиненном Александре Богданове. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве при выполнении госзаказа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Компания в рамках «многомиллионного контракта» с государством занималась разработкой технических устройств. В 2015–2017 годах обвиняемые вместе с третьим фигурантом — Валентином Голубенко — внесли ложные данные в отчеты о выполненных работах. Таким образом они похитили более 100 млн руб., после чего разделили деньги между собой.

Господ Богданова и Дрогалина арестовали в октябре 2024 года, фигуранты во время следствия заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Суд арестовал их имущество на 5 млн руб. Кроме того, мужчинам придется возместить ущерб государству на сумму более 2 млн руб. Следствие против Валентина Голубенко продолжается, он объявлен в международный розыск.

Никита Черненко