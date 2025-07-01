«Слишком уж много накопилось критической массы»

Суд в Баку арестовал главу редакции агентства Sputnik в Азербайджане Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Ранее в МИД России был вызван посол республики Рахман Мустафаев, где от него потребовали немедленно освободить задержанных журналистов. Дипломат, со своей стороны, заявил о законности действий азербайджанских силовых структур. В Кремле при этом выразили надежду, что накопившиеся проблемы удастся урегулировать в рамках диалога. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что конфликт зашел слишком далеко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Азербайджан опубликовал видео жестких задержаний, как утверждается, членов двух имеющих отношение к России преступных группировок. Также накануне была проведена операция в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан». В результате также без особых церемоний и пиетета в полицию доставлены по меньшей мере семь человек. Их обвиняют в незаконных финансовых операциях, с явным намеком на шпионаж или подрывную деятельность в пользу РФ.

Как известно, в конце июня органы безопасности Российской Федерации проводили в Екатеринбурге операцию против организованной преступной группировки, состоящей в том числе из выходцев из Азербайджана. Следствие подозревает их в заказных убийствах, покушениях и иных тяжких преступлениях. Правда, случилось все это не сегодня, а 10-20 лет назад. В ходе задержания два человека скончались. Их тела отправлены на родину для похорон и проведения независимой судмедэкспертизы. Согласно заключению Минздрава республики, смерть наступила в результате множественных травм. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело «по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью» граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения в России.

Происходящее в данный момент между Москвой и Баку осторожно называют «повышением уровня дипломатической напряженности». При этом создается такое впечатление, что напряженность эта не просто повышается, но и рискует перерасти в нечто большее. Надо сказать, что отношения начали портиться не сегодня, а еще со времени победной для Баку карабахской войны осенью 2020 года. Неофициально считается, что таким образом был нарушен баланс сил: Москву в известность не поставили, предложили принять как данность. Миротворческая миссия РФ так ничем и не закончилась, да еще и с Арменией отношения серьезно ухудшились. С тех пор Азербайджан последовательно усиливает свои позиции не только на Южном Кавказе, но и в соседних регионах, становится самостоятельным игроком с претензией на лидерство, центром силы. Азербайджан поддерживает Турция — при явном ослаблении Ирана этот тандем действительно способен на многое. Особенно если учитывать большое расположение к Реджепу Тайипу Эрдогану со стороны Дональда Трампа.

Собственно, чем может закончится нынешний конфликт? Раньше острые углы удавалось сглаживать путем прямых контактов лидеров двух стран. Возможно, и сейчас ситуация к этому придет. По крайней мере, Москва избегает резких оценок. Расследование уголовных дел забрали из Екатеринбурга в центральный аппарат Следственного комитета, мол, силовики на местах переусердствовали, бывает — разберемся.

Хотя так кажется, что на этот раз спустить на тормозах не удастся. Слишком уж много накопилось критической массы.

В некогда братской республике сплошь преобладает антироссийская риторика, причем даже на официальном уровне. В чем же все-таки дело? Можно рискнуть высказать предположение, что Азербайджан, как и многие другие бывшие республики СССР, считает, что к нему относятся без должного уважения, не как к равному независимому государству, без пяти минут региональному лидеру, а как к подчиненному, младшему брату. И чем меньше зависимость от большого партнера, тем уровень недовольства выше. Возможно, об этом стоит всерьез задуматься, дабы окончательно не остаться без союзников.

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Дмитрий Дризе