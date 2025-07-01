В Ярославле возбудили второе дело о мошенничестве при благоустройстве дворов

В Ярославле возбуждено уже второе уголовное дело по поводу мошенничества при реализации программы «Наши дворы». В областной прокуратуре сообщили, что в этот раз поводом послужили выявленные нарушения в благоустроенном дворе многоквартирного дома №14 по улице Академика Колмогорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В августе 2024 года между МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города и ООО «ЯСК» был заключен контракт на ремонт дворовой территории. В декабре 2024 года заказчик принял работы в полном объеме и заплатил подрядчику 10 млн руб. Но прокуратура выявила нарушения в выполненных работах.

«Проверка показала, что в дождливую погоду во дворе происходит застой воды, имеются трещины и ямы на вновь уложенном асфальтовом покрытии и просадки плитки, межплиточные швы не просыпаны инертным материалом, поврежден бордюрный камень, не выполнены работы по восстановлению газона, поврежденных элементов благоустройства и детского городка»,— сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило материалы проверки следователям, которые возбудили дело о мошенничестве. Вместе с тем подрядчику было выдано представление об устранении нарушений.

О возбуждении первого уголовного дела стало известно 20 июня. Оно касается благоустройства дворовых территорий домов по улице Папанина, которое было оплачено в полном объеме при части невыполненных работ.

Алла Чижова