В Ярославле возбуждено уголовное дело по нарушениям при благоустройстве дворов

В Ярославле возбуждено уголовное дело по поводу мошенничества при реализации программы «Наши дворы», сообщили в прокуратуре региона. Прокуратура Заволжского района выявила нарушения в контракте между местным агентством ЖКХ и компанией ООО «ВАН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустройство двора в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области Благоустройство двора в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области

В апреле 2024 года агентство заключило контракт с ООО «ВАН» на благоустройство дворовых территорий домов по улице Папанина. Работы включали обустройство тротуаров, проездов и газонов. Акты, подписанные обеими сторонами, свидетельствовали о полном выполнении работ, за что было выплачено более 16 млн рублей.

Однако проверка показала, что работы по восстановлению и устройству газонов не выполнены. Это привело к ущербу бюджету в размере около 500 тыс. рублей. Материалы проверки переданы в следственный отдел ОМВД России по Заволжскому району, который возбудил уголовное дело по статье 159 части 3 УК РФ. Прокуратура района взяла расследование под контроль.

Антон Голицын