Правительство Удмуртии выплатит по 1,5 млн рублей семьям погибших при атаке БпЛА на Ижевск

Правительство Удмуртии объявило выплаты в 1,5 млн рублей семьям погибших в результате атаки БпЛА на ижевское предприятие. Раненные получат от 300 до 600 тыс. руб., сказано в сообщении регионального кабмина в сообществе во «ВКонтакте».

В сообщении также сказано, что глава региона Александр Бречалов посетил место удара беспилотника и провел совещание с руководством пострадавшего объекта.

В результате атаки на Ижевск погибли три человек. Еще 35 — госпитализированы, из них десять человек находятся в тяжелом состоянии. Соболезнования семьям погибших выразили глава республики и президент России Владимир Путин.