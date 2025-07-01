В Северной Осетии приняли закон о развитии креативных индустрий

В Республике Северная Осетия-Алания приняли закон о развитии креативных индустрий, направленный на поддержку творческих инициатив и раскрытие потенциала талантливых граждан. Об этом сообщается на портале органов государственной власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что документ предусматривает комплекс мер поддержки: финансовую, образовательную, имущественную и информационную помощь, а также создание единого реестра субъектов креативной экономики, защиту интеллектуальных прав и повышение профессиональных компетенций.

Сообщается также, что в рамках заседания правительства региона власти внесли изменения в республиканский закон об особо охраняемых природных территориях, по которым населенные пункты могут входить в их границы без изъятия земельных участков и недвижимости у собственников (при условии сохранения природоохранного режима). В таких случаях в составе территорий создаются специальные зоны, где разрешена хозяйственная деятельность.

Константин Соловьев