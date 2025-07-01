«Транснефть» выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры «Транснефти» одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 198,25 руб. на акцию. Всего компания направит на выплату 143,72 млрд руб.

В сообщении «Транснефти» указано, что решение акционеров принято 27 июня. Список лиц с правом на получение дивидендов закрывается на 20-й день с даты принятия решения. Выплаты должны поступить держателем акций не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра.

В 2024 году «Транснефти» нарастила выручку на 7%, до 1,4 трлн руб. При этом объем чистой прибыли сократился на 5%, до 288 млрд руб.