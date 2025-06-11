Обвинение запросило 4 года колонии сооснователю «Смысловых галлюцинаций» Бурдину

Представитель обвинения попросил суд приговорить к четырем годам колонии общего режима сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина по делу о причинении вреда здоровью. Об этом заявили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Бурдин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Владимир Бурдин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Владимир Бурдин обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия). Под стражей он содержится с ноября 2024 года. По данным источника «Ъ-Урал», Владимир Бурдин ударил ножом своего знакомого, с которым они вместе употребляли алкоголь. Свою вину экс-музыкант признал.

«Смысловые галлюцинации» — рок-группа из Екатеринбурга, получившая максимальную популярность в 2000-х годах. В числе известных песен музыкального коллектива — «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Разум когда-нибудь победит», «Звезды 3000», «Розовые очки».

Подробности дела — в материале «Ъ-Урал» «Владимир Бурдин спел ту же песню».