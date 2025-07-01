В Крыму появился мурал с погибшим военкором «Известий» Федорчаком

В поселке Нижнегорский в Крыму появился мурал в память о военном корреспонденте «Известий» Александре Федорчаке, погибшем при обстреле в ЛНР. Изображение военкора в бронежилете с госнаградами размещено на фасаде жилого дома в центре поселка. На мурале также написана фраза военкора: «Если что-то происходит, я должен быть там».

Фотографии мурала опубликовал в Telegram-канале председатель госкомитета молодежной политики региона Алексей Зинченко. «Работа военного корреспондента, наверное, одна из самых тяжелых в мире. Александр отдал жизнь, исполняя свой долг»,— написал господин Зинченко.

Александр Федорчак учился на факультете журналистики в ТНУ имени В. И. Вернадского, расположенном в Симферополе. После окончания университета работал на канале «Крым 24», в 2022–2023 годах — на телеканале «Звезда». В «Известиях» журналист начал работать в 2024 году. Вместе с ним при обстреле в ЛНР погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и трое мирных жителей. Ранения получили 14-летний ребенок и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.

28 марта Александра Федорчака похоронили в Симферополе. Президент Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.

Полина Мотызлевская