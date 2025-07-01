Европу сбило температурой

Всплески жары ожидаются со второй декады июля. Но только в отдельных регионах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температурный фон будет выше нормы на всем Урале, на юго-западе Сибири и на Дальнем Востоке. А в европейской части страны начало месяца будет прохладным, к норме температура придет только ближе к середине июля. Европа же задыхается от аномальной жары. В Испании, Португалии, Франции, Германии и Великобритании для жителей объявлено предупреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Италия ввела красный уровень в двух десятках городов, а на севере страны ливни вызвали наводнение, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в стране Елена Пушкарская: «Обычно такие температуры характерны для августа, когда большинство людей уходит в отпуск, города пустеют, а на море и в горах это переживается легче. Сейчас июль, большинство еще не разъехались, и это, конечно, переносится очень тяжело. Уже больше недели в Риме держится температура +34...+36°C. Спасает, что ночью все-таки температура опускается, становится довольно свежо, можно выключить кондиционер и открыть окна.

Днем на улице, конечно, находиться невозможно. В прошлом году правительство отменило дорожные работы. Сейчас, наверное, этого не сделают, потому что (во всяком случае в Риме) идет юбилейный год католической церкви, и очень много паломников приехали, параллельно идут работы по реконструкции улиц. В центре пустые бутики, потому что люди по магазинам не ходят в такую жару.

Но у таких высоких температур есть побочный эффект — это ливни и ураганы. На севере Италии уже несколько дней непогода, жара сменяется дождями».

Из-за аномальной жары во Франции власти закрыли доступ на вершину Эйфелевой башни. В столичной агломерации и еще 15 департаментах страны введен максимальный уровень погодной опасности. В парижских школах отменили уроки, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: «Аномально жаркая погода ударила по школьникам и их родителям, поскольку 1350 школ во Франции сегодня закрыты и не принимают учеников. Большинство зданий не оборудовано кондиционерами, теплоизоляция там довольно старая, и находиться в классах практически невозможно, поскольку температура в помещении достигает +30...+35 °C. До конца учебного года осталась буквально неделя.

Большинству родителей предложили забрать своих детей из школы. Многие учителя рекомендуют отвезти детей в торговый центр, сводить их в кино, поскольку эти заведения оборудованы кондиционерами, там можно пересидеть аномальную жару. Как сообщило Министерство здравоохранения, в больницах мобилизованы практически все возможные службы, чтобы принимать потенциальных пострадавших от этой жары, в частности, пожилых людей и пациентов с патологиями здоровья».

Генсек ООН Антониу Гутерриш, находясь в Севилье, где +42°C, написал в соцсети X, что «экстремальная жара больше не редкое явление, она стала новой нормой», и призвал бороться с изменением климата. Ученые предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться. Человечеству придется адаптироваться к изменившимся условиям. Так, например, правительство Франции разработало план подготовки инфраструктуры страны, исходя из повышения температуры примерно на 2,5 градуса к 2050 году и на 4 градуса в 2100-му.

В Португалии в эти дни воздух раскалился до +43°C. Из областей, где объявлен красный уровень погодной опасности, люди стараются выехать к океану. Если такой возможности нет, то хотя бы выйти в парки, говорит координатор коммуникационного экологического агентства из Лиссабона Татьяна Шауро: «Количество людей, которые выходят в принципе на улицу, сокращается. Большинство старается быть ближе к природе, к паркам, озеленение городов сильно помогает снижать температуру. Это последствия изменения климата, растет количество природных аномалий, засух.

В южных регионах Европы жара, казалось бы, должна быть нормальной, но ощущение этой жары становится совсем другим, она намного более агрессивная. Нам еще нужно адаптироваться. Мы видим, что не у всех есть возможность иметь кондиционеры или убежать из города. Необходимо озеленять города, снижать количество транспорта, который находится на улицах, потребление газа, угля и нефти и давать людям возможность в это время, возможно, не работать».

В Москву пришел североатлантический циклон «Корнелиус». Непрерывные ливни и низкая температура продержатся еще два дня, прогнозируют синоптики. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Фотогалерея В Европе установилась аномальная жара Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Michael Probst / AP Фото: Martin Meissner / AP Фото: Alberto Pezzali / AP Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Фото: Emilio Morenatti / AP Фото: Emilio Morenatti / AP Следующая фотография 1 / 6 Фото: Michael Probst / AP Фото: Martin Meissner / AP Фото: Alberto Pezzali / AP Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Фото: Emilio Morenatti / AP Фото: Emilio Morenatti / AP Смотреть

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Светлана Белова