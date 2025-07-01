В Ставропольском крае ввели особый противопожарный режим

В Ставропольском крае сегодня, 1 июля, начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 30 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Во время особого режима запрещено поджигать сухую траву и мусор, даже на своем участке, разводить костер и использовать открытый огонь, проводить пожароопасные работы на полях и лесах.

За нарушение требований предусмотрены штрафы по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ: для граждан от 10 тыс. рублей до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. рублей до 60 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей от 60 тыс. рублей до 80 тыс. рубл., для юридических лиц от 400 тыс. рублей до 800 тыс. рублей.

По ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть, предусмотрен штраф от 1 до 2 млн руб.

Отмечается, что в условиях особого противопожарного режима размер штрафов будет увеличен вдвое.

Константин Соловьев