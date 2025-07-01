Самсонова и Калинская прошли во второй круг Wimbledon

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Анна Калинская вышли во второй круг Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Призовой фонд турнира составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Людмила Самсонова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла 41-ю ракетку мира австралийскую теннисистку Майю Джойнт. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. В следующем круге Самсонова встретится с победительницей встречи между украинкой Юлией Стародубцевой и британкой Франческой Джонс.

39-я ракетка мира Анна Калинская со счетом 6:3, 7:6 (7:4) одержала победу над сербкой Ниной Стоянович (172). За выход в третий круг Wimbledon россиянка поспорит с датчанкой Кларой Таусон.

Ранее во второй круг турнира вышли россиянки Диана Шнайдер, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

Финал Wimbledon в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. Действующей победительницей турнира является чешка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова