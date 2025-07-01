Суд поддержал требования банка «Траст» к совладельцу «Азбуки вкуса»

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с определением Арбитражного суда Москвы, который признал обоснованными требования банка «Траст» к кипрской V.M.H.Y. Holdings на 5,4 млрд руб.

Определение апелляции опубликовано в картотеке суда. Из материалов дела следует, что в апреле суд включил в реестр кредиторов иностранной компании 5,4 млрд руб. долга перед банком, включая 378 млн руб. штрафных санкций в виде пени.

В мае суд оставил в силе решение о банкротстве V.M.H.Y. Holdings, которая 10-12% акций в сети магазинов «Азбука вкуса». Суд также пояснял, что в России находятся имущественные активы должника, что свидетельствует «о наличии тесной связи должника с территорией РФ».