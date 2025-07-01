Стоимость размещение в отелях Петербурга на время «Алых парусов» выросла на 12%

В минувшие выходные, 27-29 июня, когда в Петербурге проводился традиционный праздник выпускников «Алые паруса», спрос на размещение в городе на Неве традиционно сохранил высокие значения — показатель оказался на уровне прошлого года, сообщили «Ъ-СПб» в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом, по данным аналитиков, туристы в течение трех прошедших выходных дней совершили на 5% больше бронирований, чем неделей ранее, 20-22 июня.

В свою очередь, средняя стоимость забронированной ночи на выходные 27-29 июня в Петербурге насчитывала 7 200 рублей — на 12% выше, чем в прошлом году (6 400 рублей).

В среднем туристы бронируют отели и апартаменты в городе на три ночи, аналогично прошлому году, уточнили в сервисе. Для поездок на выходные в Петербург туристы чаще всего выбирают отели без звезд — на них приходится 30% бронирований (средняя стоимость забронированной ночи — 7 100 рублей), апартаменты — 30% (6 400 рублей), и отели три звезды — 12% (7 550 рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у телевизоров и компьютеров трансляция «Алых парусов» в этом году, по данным Смольного, собрала 18,5 млн человек.

Андрей Цедрик