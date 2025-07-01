Теннисистка Потапова снялась с первого круга Wimbledon

Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с первого круга Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Причины отказа от участия не разглашаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В первом круге Потапова, занимающая 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, должна была сыграть с 24-й ракеткой мира полькой Магдаленой Френх. Россиянку заменит канадская теннисистка Виктория Мбоко.

В прошлом году Потапова проиграла в первом круге американке Бернарде Пере.

Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. Действующей победительницей Wimbledon является чешка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова