В центре внимания — цифровой дом: как «Ростелеком» создаёт безопасное и комфортное пространство

«Ростелеком» представил на форуме недвижимости «Движение» в Сочи цифровые возможности для дома и бизнеса. Среди них — многофункциональный сервис «Ростелеком Ключ», которым пользуются в 335 городах России. Подробнее о продукте — в беседе с директором проектов продуктового офиса «Ростелеком Ключ» Станиславом Коршуновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

— Для чего нужен «Ростелеком Ключ»?

— Наш сервис создает условия для комфортной и удобной жизни в доме. Благодаря платформе управляющая компания может предоставлять услуги, не переживая за свою репутацию.

— На что способна платформа?

— В базовые услуги платформы входит: умный домофон, комплексное видеонаблюдение, умный шлагбаум, умный СКУД (система контроля управления доступом), а также умные счетчики. С помощью базового набора услуг можно принимать вызовы с домофона и открывать двери подъезда, находясь в соседнем городе. Облачное видеонаблюдение, которым могут воспользоваться все жильцы, позволяет следить за сохранностью имущества. Также через мобильное приложение доступна удобная организация въезда в жилищный комплекс. Вы или ваш гость можете открыть ворота или шлагбаум с помощью ввода определенного ПИН-кода. Отмечу, что этот код является временным и спустя сутки будет не актуален.

Для городов с большим количеством стихийных парковок возле домов актуальна услуга «Свободные парковки». Теперь можно зайти в мобильное приложение и увидеть, где находится свободное парковочное место. После нажатия на кнопку «Показать это место» появится изображение с видеокамеры. Таким образом вы можете убедиться в том, что по габаритам автомобиль помещается в это парковочное место, и смело ехать к нему, заранее зная, что оно свободно. В ближайшее время будет добавлено оповещение об освободившемся парковочном месте.

— Если говорить о конечном пользователе, то кому подходит эта платформа?

— Платформа подходит абсолютно всем, вплоть до того, что возможна переадресация по GSM на мобильное устройство, в том числе на кнопочный телефон. То есть с домофона будут звонить в ваш телефон. И с его помощью вы сможете, например, открыть дверь.

— Какими преимуществами обладает «Ростелеком Ключ» на фоне других подобных продуктов?

— Основным преимуществом является то, что на протяжении всего жизненного цикла продукта (от планирования до эксплуатации) мы всё делаем под ключ, а также занимаемся обслуживанием. У нас практически нет конкурентов, которые предоставляют весь этот комплекс услуг.

Не меньше внимания мы уделяем кибербезопасности,а также стабильности и скорости предоставления наших услуг. В сравнении с конкурентами время отклика в нашем приложении меньше. В 21 веке это важно. Если время отклика больше двух секунд, это уже напрягает: ты просто закрываешь приложение и уходишь, например, читать новости в Telegram.

— Насколько защищены личные данные пользователей платформы?

— У нас защищены все данные. На текущий момент все свои системы мы строим внутри своего контура. У нас свои VPN-каналы. То есть доступ извне к нашему оборудованию невозможен.

— Что связывает платформу с властями и экстренными службами?

— Во-первых, мы не ограничиваем доступ для спецтранспорта. С помощью видеоаналитики мы распознаем автомобили пожарной службы, полиции или скорой помощи. То есть при подъезде транспорта к шлагбауму или воротам камера считывает опознавательные знаки. Система анализирует определенный автомобиль и понимает, что это машина спецтранспорта. Затем шлагбаум или ворота открываются.

Во-вторых, по потребности города, региона мы передаем видеопотоки с домофонов и камер видеонаблюдения. Чем больше IP-домофонов, тем больше мы можем делиться материалами с представителями органов власти. Так житель будет чувствовать себя безопаснее. Например, во дворе или возле подъезда происходит драка. Представители органов власти могут это увидеть и заблаговременно вызвать полицию, не дожидаясь того, что это сделает кто-то из жителей.

В-третьих, это система информирования и оповещения. Мы можем запускать одновременно на всех своих домофонах экстренное сообщение. Также это работает внутри квартиры через динамик звонка, даже если в квартире у абонента установлена обычная аналоговая трубка.

— Как платформа «Ростелеком Ключ» будет развиваться дальше?

— Одним из направлений развития — предоставление услуг как ОТТ-оператор. То есть нам будет неважно, какой интернет-провайдер. Это может быть не «Ростелеком», так как наш продукт не будет привязан к оператору связи. Таким образом, мы сможем зайти в каждый дом, где есть интернет. Он нужен для того, чтобы обеспечить доступ ко всем онлайн-сервисам. То есть мы не создаем и не тратим деньги на локальную инфраструктуру, как делают некоторые наши конкуренты, а строим всё именно на своих мощностях. Сейчас идет пилотный проект. Мы ожидаем его окончания в середине июля. После результатов пилота мы планируем масштабироваться.

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