«Зенит» показал новые лица

«Зенит» открыл сезон товарищеским матчем с «Црвеной Звездой», который прошел в Сочи. Победа со счетом 3:0 прервала серию неудач петербуржцев в играх с самым популярным клубом Сербии: до этого «Звезда» три раза побеждала. Голы забили те, кому и положено было,— форварды. Но за 90 минут игры тренерский штаб «Зенита» успел посмотреть в деле большую группу молодых игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч по футболу. «Зенит» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Товарищеский матч по футболу. «Зенит» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На каждый предсезонный сбор тренеры «Зенита» привлекают молодых игроков, которые проявляют себя в играх за вторую команду («Зенит-2»), молодежную или возвращаются из аренды в других клубах. Никто их них, как правило, не закрепляется в основном составе, хотя ребятам, как говорят те же тренеры, дается достаточно шансов. А ждать чудес от резервистов у «Зенита» нет — надо бороться за победы во всех турнирах. Поэтому требования к молодым очень высокие. Пока им отвечает только 19-летний бразилец Педро, который показывает зрелый футбол.

Матч против «Црвены Звезды», 11-кратного чемпиона Сербии, в основном составе начали 19-летний защитник Матвей Бардачев и 22-летний полузащитник Ярослав Михайлов. Они стали новыми лицами «Зенита» в 2025 году. Первый считается одним из самых перспективных защитников системы «Зенита» — его высоко ценит Андрей Аршавин, отвечающий в петербургском клубе за работу с молодежью. Второй имеет богатый опыт выступлений в разных командах, даже в немецком «Шальке-04», прошлый сезон Михайлов провел на правах аренды в «Оренбурге», который вылетел из РПЛ.

Новички не выпадали из основного состав и даже добавили командного движения «Зениту», большинство игроков которого сейчас находятся «под нагрузками». Во втором тайме это стало особенно заметно, когда Сергей Семак, главный тренер сине-бело-голубых, выпустил на поле целую ватагу юношей разных амплуа в футболках «Зенита». Но результат все-таки сделали основные силы петербургской команды. Под занавес первого тайма счет открыл Луис Энрике, которого вывел на удар Матео Кассьерра, получивший пас от Александра Соболева. Во втором тайме отличился другой форвард «Зенита» — Лусиано, голевой пас которому отдал тот же Соболев. Закрепил успех сине-бело-голубых тоже Энрике, использовавший передачу на ход от Педро.

Сказать, что кто-то бросился в глаза у «Зенита», нельзя, как и делать какие-то выводы по боеспособности команды на этом этапе сезона. Но заметно, как тяжело даются игры в последнее время — не только товарищеские — Вильмару Барриосу и Дугласу Сантосу, давно выступающим за команду. У них еще вполне игровой возраст (по 31 году), но прогресса в игре давно нет — скорее, наоборот. После матча с «Црвеной Звездой» Сергей Семак обозначил приоритеты трансферной политики «Зенита»: нужен игрок в центр поля на замену Клаудиньо (уехал из «Зенита» зимой) и еще один игрок в центр поля на тот случай, если команду покинет Вендел. С ним какая-то запутанная история после того, как игрока отказался забирать «Ботафого», как было запланировано в рамках договоренностей по покупке «Зенитом» Луиса Энрике. Весь июнь Вендела пытались куда-то продать, но не получилось. И сейчас он вроде как возвращается из отпуска — после очередной травмы.

Глава правления ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что достигнута договоренность по приобретению 21-летнего защитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс». Он должен прибыть на медосмотр в петербургский клуб. Также «Зенит» ждет атакующего полузащитника Жерсона из бразильского «Фломенго». Тот ночью как раз забил гол в ворота «Баварии» на Клубном чемпионате мира, который проходит в США. Правда, клуб из Бразилии проиграл 2:4 в 1/8 финала, и, если будут соблюдены все договоренности между «Зенитом» и «Фламенго», Жерсон должен в ближайшее время присоединиться к петербургской команде.

Добавим, что в матче против «Црвены Звезды» не принимали участия полузащитник Максим Глушенков, защитник Юрий Горшков, нападающий Андрей Мостовой. Они в начале июня играли за сборную России — им продлили отпуск. Это резерв «Зенита», причем в прямом и переносном смысле, потому что в минувшем сезоне все трое не смогли закрепить за собой места в основном составе команды.

Кирилл Легков