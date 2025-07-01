В июле в России вводятся дополнительные меры для защиты граждан от мошенников. К уголовной ответственности начнут привлекать дропперов. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Тем, кто приобретает чужие банковские карты, использует их для вывода денежных средств, полученных обманным путем, грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное наказание предусмотрено и за передачу из корыстных побуждений мошенникам своей карты или данных счета. Начальник полиции Управления МВД России по городу Новороссийску полковник полиции Александр Великий разъяснил, как будет действовать закон.

Александр Великий

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Новороссийску

«Мы ждали этот федеральный закон, который вводит уголовную ответственность для так называемых дропперов с граждан, предоставляющих свои банковские карты мошенникам. Это важный шаг в борьбе с киберпреступностью.

Закон вносит изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание для граждан, которые передают свои банковские карты (счета), другим лицам, зная, что они будут использоваться для совершения мошенничества, теперь составляет до шести лет лишения свободы (санкции варьируются в зависимости от тяжести и обстоятельств совершенного преступления).

Однако в законе четко прописано, что необходимо доказать, что дроппер совершил действие умышленно, за вознаграждение, — только тогда мы можем привлечь к уголовной ответственности. Поэтому, с одной стороны, отлично, что принят такой закон, но на практике, я уверен, возникнут сложности с доказыванием вины дропперов, так как организаторы мошеннических схем, скорее всего, найдут способ, как переводить им денежные вознаграждения через сторонние счета, чтобы замести следы.

Со своей стороны хочу напомнить, если вам поступает предложение заработать, предоставив кому-либо свою банковскую карту или ее реквизиты, — помните, вас хотят втянуть в преступную схему. Отвечать за это преступление придется вам по всей строгости закона. А незнание закона не освобождает от ответственности».