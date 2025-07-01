На СвЖД началась реконструкция мостов на участке Коротчаево – Новый Уренгой

На Свердловской железной дороге (СвЖД) стартовал капитальный ремонт пути и реконструкция железнодорожных мостов на участке Коротчаево — Новый Уренгой, сообщили в пресс-службе СвЖД. Работы проводятся в рамках соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2025 году планируется обновить 32 км пути и заменить пять стрелочных переводов на перегонах Коротчаево — Тихая, Тихая — Тыдыл, Тыдыл — Нартовая и реконструировать четыре ж/д моста. В 2026 году планируется отремонтировать 32,3 км пути и реконструировать еще три моста.

Соглашение предусматривает проведение капремонта и реконструкции на участке Коротчаево – Новый Уренгой в период с 2024 по 2026 год. «Это позволит повысить надежность и ресурс железнодорожного пути, увеличить скорости пассажирских и грузовых поездов, сократить время проследования поездов по участку»,— сообщили в пресс-службе клуба.

В рамках подготовительного этапа в 2024 году СвЖД провела модернизацию производственной базы и улучшила техническое оснащение путевой машинной станции в Сургуте.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что СвЖД разработала ускоренный сервис по перевозке грузов в контейнерах из Екатеринбурга (ТЛЦ «Уральский») до станции Достык на границе с Китаем. Первый поезд в тестовом режиме перевез по маршруту 62 контейнера с сельскохозяйственной продукцией.

Полина Щуцкая