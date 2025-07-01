Воронежского полицейского заподозрили в получении взятки за водительские права

Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности воронежского главка МВД пресекли противоправные действия начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Бутурлиновскому району. Назначена служебная проверка. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в ГУ МВД по региону, не раскрывая имя главы подразделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что начальнику миграционного отдела передали 85 тыс. руб. за помощь в получении водительского удостоверения.

Если по результатам проверки вина полицейского подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, понесет установленное законом наказание. Его руководителя привлекут к строгой дисциплинарной отвесности.

В конце июня суд в Воронеже признал бывшего начальника миграционного управления регионального главка МВД Сергея Червонцева виновным в получении двух взяток в значительном размере. Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. руб.

Алина Морозова