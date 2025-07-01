В Черкесске завершили внутренние ремонтные работы в детской поликлинике

В столице Карачаево-Черкесской Республики продолжается реконструкция детской поликлиники. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в здании завершаются внутренние и фасадные штукатурные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт главы и правительства КЧР Фото: сайт главы и правительства КЧР

Подрядчик приступил к замене инженерных коммуникаций и монтажу современных систем кондиционирования и вентиляции. На объекте также планируют заменить лифты на более вместительные, установить санузлы на каждом этаже, а также обостроить просторные зоны ожидания и игровую комнату.

Планируется, что поликлиника возобновит прием в начале следующего года.

Константин Соловьев