«До харизмы Volvo 240 эта модель явно не дотягивает»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о самых продаваемых автомобилях марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volvo Фото: Volvo

У каждой автомобильной компании есть такое понятие, как самая продаваемая модель. Имеется в виду не самая востребованная машина в актуальной модельной линейке, а автомобиль, тираж которого был самым большим за всю историю бренда. У VW, например, это «Жук», которых за полвека успели выпустить почти 23 млн. А у Toyota это Corolla — кстати, безусловный рекордсмен по тиражу не только в рамках одного бренда, но и вообще в мире. Ведет такую статистику и марка Volvo. На днях было объявлено, что у нее как раз сменился лидер продаж.

В течение трех десятилетий самым продаваемым автомобилем шведской марки была так называемая 200-я серия, выпускавшаяся с 1974-го по 1993-й. Совокупный тираж составил 2,7 тыс. автомобилей. Volvo 240 выпускалась как седан, купе и, конечно же, универсал. Именно благодаря универсалу, который в свое время получил кличку «шведский кирпич», модель стала так популярна. Каждый третий автомобиль серии был именно универсалом. А выпускали модель не только в Швеции, но и в Бельгии, США, Таиланде, Австралии и даже в Италии — там на предприятии Bertone собирали специальные купе. Кстати, в России на дорогах тоже в свое время было немало универсалов Volvo. С одной стороны, «хозяйственных», чем-то похожих на парник из-за обилия стекла, но при этом красивых. Вместительность автомобиля просто фантастическая — 1,2 кубометра, если не складывать сиденья второго ряда.

Но теперь у Volvo другой рекордсмен по продажам. В июне нынешнего года совокупный тираж кроссовера XC60 превысил 2,7 млн штук. Модель выпускается с 2008 года. Второе поколение XC60 дебютировало на Женевском автосалоне в 2017 году. А этой весной была представлена его рестайлинговая версия. Предпринятая модернизация сделала кроссовер более похожим на флагманский XC90 и усовершенствовала его технологически. Тираж больше, но до харизмы Volvo 240 эта модель явно не дотягивает.

Дмитрий Гронский