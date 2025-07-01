Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СТМ не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

Единственный акционер АО «Синара транспортные машины» (СТМ) принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Соответствующее решение опубликовано в центре раскрытия корпоративной информации.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Перечислить в резервный фонд общества отчисление в сумме 36,008 млн руб., оставшуюся сумму в размере 684,161 млн руб. оставить не распределенной»,— указано в документе.

По данным системы «Спарк», единственным акционером компании является АО «Группа Синара». По данным годовой отчетности компании по МСФО, по итогам 2024 года она получила прибыль в размере 720 млн руб., что меньше прошлогоднего показателя примерно в четыре раза (2,96 млрд руб.).

По итогам I квартала 2025 года компания получила прибыль в размере 3,3 млрд руб. (390 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года). Выручка компании за I квартал составила 16,6 млрд руб.

Анна Капустина

Новости компаний Все