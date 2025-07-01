СТМ не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

Единственный акционер АО «Синара транспортные машины» (СТМ) принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Соответствующее решение опубликовано в центре раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Перечислить в резервный фонд общества отчисление в сумме 36,008 млн руб., оставшуюся сумму в размере 684,161 млн руб. оставить не распределенной»,— указано в документе.

По данным системы «Спарк», единственным акционером компании является АО «Группа Синара». По данным годовой отчетности компании по МСФО, по итогам 2024 года она получила прибыль в размере 720 млн руб., что меньше прошлогоднего показателя примерно в четыре раза (2,96 млрд руб.).

По итогам I квартала 2025 года компания получила прибыль в размере 3,3 млрд руб. (390 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года). Выручка компании за I квартал составила 16,6 млрд руб.

Анна Капустина